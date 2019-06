Spring Fashion 2019: In Bloom

(Above) Sherri Hill floral gown ($578), Dolce Bleu. Pins and pearls necklace (price upon request), Hitchcock Madrona. Vans SK8-Hi checker floral high-top sneaker ($70), Nordstrom.

Power Petals Dries Van Noten red wave shirt ($470), Nordstrom. Klements floral silk scarf ($240), Hitchcock Madrona. Tanguy sunglasses in tinted mint ($230), Likelihood.

Flourishing Buds On him: Acne Studios Simon floral print shirt ($350), Scotch and Soda Jacquard bermuda shorts ($158), Ksubi oversize denim jacket ($220), Nordstrom. Converse high-tops in sunflower ($85), Likelihood. Socks, stylist’s own. On her: Topshop Geo print shirt ($68), Vagabond boots ($159), Nordstrom. Vince blue pleated silk dress ($325), Mario’s. Flower Trip earrings ($146), Clementines.

Dressed to Reflection On him: Neil Barrett tartan floral sport shirt ($522), Topman Ghengis trousers ($85), Common Projects derby shoe ($538), Nordstrom. Stone Island jacket in lemon ($643), Mario’s. On her: Dolce and Gabbana black and yellow floral fit-to-flare dress ($2,445), Mario’s. Olivia Top in lime glass organdy ($275), Silvae. Mercedes Castillo Tillie pump in bone ($295), Nordstrom. Kokomo earrings ($108), Clementines. Socks, stylist’s own.

Rose Is a Rose Comme Des Garçons rose print cardigan ($995), Reformation Fauna dress in Wyoming ($218), Jeffrey Campbell Henriet-C perforated slingback pumps ($160), Nordstrom. Copacabana earrings ($146), Clementines.

Daisy Duo On her: In Case of Tomorrow turtleneck ($258), Femail. Daisy earrings ($58), Clementines. On him: Bartle B. floral T-shirt ($148), Sassafras. Our Legacy Drip Yoke Blouson zip shirt in pink bleach vintage moleskin ($385), Blue Owl Workshop.

Springtime Bedfellows On him: Atelier and Repairs standard corduroy top ($210), Atelier and Repairs the Ginsberg Fatigue Pant ($345), Baby and Company. Loren Stewart lion pendant ($175), Hitchcock Madrona. Vans slip-on sneaker ($60), Nordstrom. On her: Nº21 floral print contrast varsity jacket ($1,070), Rebecca Taylor Alessandra ruffle shirt ($425), Topshop Betty Peg trousers in bright pink ($68), Nordstrom. Intentionally Blank Monaco pump ($199), Clementines.

Credits

Stylists Abbie Martin, Rosin Saez

Assistant Stylists Jerry Choi, Elizabeth Podlesnik

Hair and Makeup Katya Gudaeva

Models Isaac K. with Heffner Management and Pride W. with TCM

Photography Assistants Victoria Kovios, Emma Morem

Location Shot at the Palihotel

Shop Directory

Baby and Company 1936 First Ave, Pike Place Market, 206-448-4077; babyandco.us

Blue Owl Workshop 124 NW Canal St, Fremont, 206-849-6500; blueowl.us

Clementines 310 Occidental Ave S, Pioneer Square, 206-935-9400; clementines.com

Dolce Bleu 1908 Fourth Ave, Denny Regrade, 206-623-3432; dolcebleu.com

Femail femailforever.com

Hitchcock Madrona 1422 34th Ave, Madrona, 206-838-7173; hitchcockmadrona.com

Likelihood 1101 E Union St, Capitol Hill, 206-257-0577; likelihood.us

Mario’s 1513 Sixth Ave, Downtown, 206-223-1461; marios.mitchellstores.com

Nordstrom Visit nordstrom.com for locations

Sassafras 2307 First Ave, Belltown, 206-420-7057; sassafras-seattle.com

Silvae silvae.co